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  23 апреля 2020
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ООН окажет поддержку онлайн-обучению Минобразу Монголии

CentralAsia (MNG) -  Министр образования, культуры, науки и спорта Монголии Ё.Баатарбилэг принял постоянного координатора ООН в Монголии Тапана Мишру и Представителя ЮНИСЕФ в Монголии Алекса Хейкенса.

Подчеркнув, что министерство разработало и приняло план мер по обеспечению готовности и реагированию для профилактики инфекционных заболеваний в детских садах и школах при участии и поддержке донорских организаций, министр Ё.Баатарбилэг поблагодарил ЮНИСЕФ за их усилия по разработке плана.

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Тапан Мишра сказал: «Мы видим, что министерство успешно организует телевизионные уроки, не оставляя без внимания образовательные услуги в период пандемии COVID-19. Условия выполнены для оказания финансовой помощи Монголии в чрезвычайных ситуациях. Определенная сумма инвестиций может быть направлена на улучшение качества и доступа к онлайн-классам».

Стороны отметили важность обучения и расширения возможностей преподавателей для реализации плана готовности и ответных мер и повышения доступности онлайн-обучения. Они также договорились о сотрудничестве в создании политико-правовой среды онлайн-обучения, улучшении содержания, методологии и оценки онлайн-классов, а также в решении системных и технологических проблем в целом.

Выразив благодарность за оказание помощи в непростой ситуации, возникшей в результате глобальной пандемии, министр Ё.Баатарбилэг пообещал приложить усилия для предоставления равных и инклюзивных образовательных услуг, соответствующих конкретным характеристикам страны, передает новостной сайт Ikon.mn.

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