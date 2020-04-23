Число зараженных коронавирусом в Казахстане превысило 2,2 тыс

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:20 в Казахстане зарегистрировано 16 новых случаев заражения коронавирусом, из них в Павлодарской области - 7, Алматинской области - 3, городе Шымкент - 2, Кызылординской области - 1, городе Нур-Султан - 1, Туркестанской области - 1, городе Алматы - 1.
Как сообщает Министерство здравоохранения, на сегодняшний день в Казахстане подтверждено 2207 случаев регистрации коронавируса, из них:
- Алматы - 736;
- Нур-Султан - 422;
- Кызылординской области - 158;
- Шымкент - 133;
- Карагандинской области - 102;
- Западно-Казахстанской области - 86;
- Акмолинской области - 83;
- Атырауской области - 82;
- Жамбылской области – 79;
- Туркестанской области - 77;
- Алматинской области - 65;
- Павлодарской области - 50;
- Костанайской области - 36;
- Актюбинской области - 34;
- Северо-Казахстанской области - 30;
- Мангистауской области - 19;
- Восточно-Казахстанской области - 15.