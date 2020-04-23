Число зараженных коронавирусом в Казахстане превысило 2,2 тыс

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:20 в Казахстане зарегистрировано 16 новых случаев заражения коронавирусом, из них в Павлодарской области - 7, Алматинской области - 3, городе Шымкент - 2, Кызылординской области - 1, городе Нур-Султан - 1, Туркестанской области - 1, городе Алматы - 1.



Как сообщает Министерство здравоохранения, на сегодняшний день в Казахстане подтверждено 2207 случаев регистрации коронавируса, из них:

- Алматы - 736;

- Нур-Султан - 422;

- Кызылординской области - 158;

- Шымкент - 133;

- Карагандинской области - 102;

- Западно-Казахстанской области - 86;

- Акмолинской области - 83;

- Атырауской области - 82;

- Жамбылской области – 79;

- Туркестанской области - 77;

- Алматинской области - 65;

- Павлодарской области - 50;

- Костанайской области - 36;

- Актюбинской области - 34;

- Северо-Казахстанской области - 30;

- Мангистауской области - 19;

- Восточно-Казахстанской области - 15.

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