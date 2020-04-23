ВВС: В Италии из-за пандемии из тюрьмы выходят боссы мафии

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CentralAsia (CA) - В Италии за последние дни в связи с пандемией под домашний арест были переведены трое престарелых мафиози, сообщает ВВС.

Суд в Милане 22 апреля перевел под домашний арест одного из самых влиятельных боссов Коза Ностры — 78-летнего Франческо Бонуру. Он сможет покидать дом, чтобы посещать врача.

Также в последние недели суды перевели под домашний арест двух предполагаемых главарей группировки Ндрангета — 65-летнего Винченцино Ианнаццо и 72-летнего Рокко Санто Филиппоне.

У Филиппоне были диагностированы проблемы с сердцем, и суд выразил опасение, что он не переживет заражение коронавирусом.

«Ситуация очень тревожная. В Италии в тюрьмах находятся около 12 тыс. членов организованных преступных группировок. Надзиратели тюрем говорят, что многие заключенные начали обниматься, предположительно чтобы увеличить риск заражения коронавирусом», - сказал секретарь крупнейшего итальянского профсоюза полицейских Osapp.