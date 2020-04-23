В видеозвонках WhatsApp вдвое увеличили лимит пользователей
- Азия и мир, новости компаний
- 13:27, 23 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - Разработчики мессенджера WhatsApp вдвое увеличили лимит пользователей, которые могут принимать участие в групповых аудио и видеозвонках, сообщает РИА Новости.
Если раньше одновременно участвовать в аудио и видеозвонке могли четыре человека, то теперь число участников выросло до восьми.
Новый лимит пока что доступен в тестовых версиях мессенджера на операционных системах iOS и Android.
Процесс добавления участников остался прежним — необходимо нажать на кнопку создания нового группового звонка, выбрать формат (аудио или видео) и добавить нужных пользователей.