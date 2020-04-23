В видеозвонках WhatsApp вдвое увеличили лимит пользователей

Соцсети

CentralAsia (CA) - Разработчики мессенджера WhatsApp вдвое увеличили лимит пользователей, которые могут принимать участие в групповых аудио и видеозвонках, сообщает РИА Новости.

Если раньше одновременно участвовать в аудио и видеозвонке могли четыре человека, то теперь число участников выросло до восьми.

Новый лимит пока что доступен в тестовых версиях мессенджера на операционных системах iOS и Android.