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  23 апреля 2020
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В видеозвонках WhatsApp вдвое увеличили лимит пользователей
Соцсети
Соцсети

CentralAsia (CA) -  Разработчики мессенджера WhatsApp вдвое увеличили лимит пользователей, которые могут принимать участие в групповых аудио и видеозвонках, сообщает РИА Новости.

Если раньше одновременно участвовать в аудио и видеозвонке могли четыре человека, то теперь число участников выросло до восьми.
Новый лимит пока что доступен в тестовых версиях мессенджера на операционных системах iOS и Android.
Процесс добавления участников остался прежним — необходимо нажать на кнопку создания нового группового звонка, выбрать формат (аудио или видео) и добавить нужных пользователей.

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