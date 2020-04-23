Спикер Монголии принял участие в виртуальной встрече «COVID-19» АТПФ

CentralAsia (MNG) - Сегодня спикер Великого Государственного Хурала Монголии (парламент Монголии) Г.Занданшатар принял участие в виртуальной встрече «COVID-19» Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума по вопросам здравоохранения в мире.

В виртуальной конференции приняли участие доктор Кейзо Такеми, президент Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума, и региональный директор ВОЗ для стран Западной части Тихого океана Такеши Касай и присутствовали спикеры, депутаты парламентов из более чем 20 стран.

На виртуальной встрече обсуждалась роль парламента и меры, которые необходимо принять для решения глобальной ситуации с низким уровнем риска. Они поделились своим опытом и обменялись мнениями о том, как парламент принимает необходимые законы для этих целей.

Спикер парламента Г. Занданшатар сказал, что лучше всего проводить встречу в электронном виде во время эпидемии COVID-19. Он подчеркнул важность тесного сотрудничества между парламентариями и регулярных виртуальных встреч и дискуссий в то время, когда каждая страна перешла к режиму с ограниченным расстоянием, а также предоставил информацию о ситуации в Монголии и принимаемых мерах.

«Наша страна географически близка к эпицентру. После того, как вирус распространился на нашего южного соседа, в январе 2020 года мы закрыли границу, а движение было ограничено. На сегодняшний день в нашей стране зарегистрировано 35 случаев коронавируса, и восемь из них полностью вылечились. Остальные 26 человек проходят лечение. Нет летальных случаев. Все были завозные. Поэтому мы сосредоточены на профилактике заболеваний и раннем выявлении», - сказал он.

Члены парламентов Республики Корея, Японии, Филиппин и Фиджи проинформировали о положении в своих странах и принимаемых мерах. А также Мартин Тейлор, генеральный директор по системам и услугам здравоохранения в западной части Тихого океана ВОЗ, предоставил информацию о помощи и рекомендациях ВОЗ для стран, сообщает отдел по связям со СМИ парламента Монголии.

Идея создания организации межпарламентского сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) возникла в начале 90-х годов. прошлого века в японских политических кругах. Она нашла свое практическое воплощение в АТПФ – Азиатско-Тихоокеанском парламентском форуме (Asia Pacific Parliamentary Forum – APPF).

Учредительная сессия АТПФ состоялась в январе 1993 года в Токио. На встрече была принята Токийская декларация, определяющая основные направления деятельности Форума. Целями АТПФ провозглашены расширение сотрудничества между странами-участницами в интересах обеспечения мира и стабильности в АТР, содействие торговле и инвестициям, налаживание регионального взаимодействия в таких областях, как защита окружающей среды, противодействие транснациональной преступности и терроризму, обмены по линии культуры и образования.

В настоящее время в состав АТПФ входят 27 стран: Австралия, Вьетнам, Индонезия, Канада, Камбоджа, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Лаос, Малайзия, Маршалловы острова, Мексика, Микронезия, Монголия, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Республика Корея, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Фиджи, Филиппины, Чили, Эквадор и Япония.