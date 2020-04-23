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  23 апреля 2020
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После +34 градусов тепла в Узбекистане ожидается похолодание до +7

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистан придёт небольшое похолодание, большей частью в северо-западных районах, сообщают синоптики.

В течении двух дней западные районы Казахстана будут находиться под влиянием активного атмосферного фронта, пришедшего с районов европейской территории России. В связи с чем, в некоторых областях Казахстана возможен снегопад, сильные ветры и заморозки.

В Узбекистане холодный фронт заденет лишь северо-западные районы, - сообщили в Узгидромете.

23 апреля по территории Каракалпакстана, а 24 апреля по Каракалпакстану и Хорезмской области местами пройдет дождь, температура понизится ночью до +7…+12 градусов, днем – до +17…+22 градусов.

К вечеру 24 апреля дожди и грозы пройдут по Бухарской и Навоийской областям, а 25 апреля местами по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям и южным областям Узбекистана. Дневная температура 25 апреля понизится до +20…+25 градусов.

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