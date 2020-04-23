Дональд Трамп подписал указ о частичном запрете иммиграции в США

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп подписал указ о временном запрете на иммиграцию в страну для ряда категорий из-за негативных экономических последствий распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

«Для защиты интересов американских рабочих я только что подписал указ о временной приостановке иммиграции в США. Это гарантирует, что наши безработные граждане в первую очередь получат работу после открытия экономики. Это также сохранит наши ресурсы в области здравоохранения для американцев. Мы должны заботиться о наших пациентах, рабочих, поэтому мы это сделали», - сообщил Трамп на брифинге в Белом доме.

«Что касается изменения или продления указа, мы сделаем это в надлежащее время», - отметил он. При этом президент подчеркнул, что может и ужесточить, и смягчить положения указа в будущем, в том числе ближайшем.

«Вопрос подвижный. Например, люди прибывают для помощи фермерам, они долгое время помогают.Возможно, меры изменятся на следующей неделе, или через две, или через два месяца. Изменим по мере продвижения. Изменим меры, возможно, в сторону ужесточения или послабления. Мы не хотим навредить ни бизнесу, ни фермерам», - добавил Трамп.