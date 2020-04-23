Бердымухамедов и Гутерриш обсудили по телефону противодействие коронавирусу

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили 22 апреля по телефону вопросы двусторонней и международной повестки и пандемию коронавируса. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.



Туркменистан полностью поддерживает призыв Гутерриша к глобальному перемирию в ответ на пандемию коронавируса, с которым генсек ООН обратился к народам планеты 23 марта. В этом контексте возрастает значение превентивной дипломатии, и Туркменистан, в столице которого расположена штаб-квартира Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, будет и далее активно поддерживать деятельность в этом направлении, заявил Бердымухамедов.

Президент Туркменистана сказал о взаимодействии со странами региона в борьбе с распространением инфекции. Такие скоординированные меры, в частности, по санитарно-карантинному контролю на границе принимаются вместе с Узбекистаном и Азербайджаном.

Глава государства предложил рассмотреть в ООН возможность создания новых международно-правовых механизмов, обеспечивающих функционирование международных транспортно-транзитных коридоров в чрезвычайных ситуациях.

Бердымухамедов высказался за широкий многосторонний диалог по транспортной проблематике с участием всех государств-членов ООН, международных структур и финансовых институтов для выработки документа, регулирующего вопросы транспортных сообщений в условиях кризиса.

В завершение разговора, президент еще раз подтвердил готовность Туркменистана к развитию партнерства с ООН.