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  23 апреля 2020
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Главы МИД Туркменистана и Узбекистана провели телефонные переговоры

CentralAsia (TM) -  Накануне, 22 апреля, состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и министром иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазизом Камиловым.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его дальнейшего развития в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Сторонами была отмечена необходимость активизации сотрудничества в сфере транспорта. Также состоялся обмен мнениями касательно трансграничного сотрудничества, транзитно-транспортного сообщения.

В ходе разговора была достигнута договоренность продолжить проведение регулярных консультаций между двумя министерствами иностранных дел, сообщает МИД Туркменистана.

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