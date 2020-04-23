В Монголии началась благотворительная акция в помощь Республике Бурятия

CentralAsia (MNG) - В общей сложности 126 монгольских студентов, которые учатся в Российской Федерации, прибыли в Улан-Батор, Монголия, 11 апреля после поездки на самолете из Москвы в город Улан-Удэ и автобусом из Улан-Удэ в Улан-Батор.

В связи с ограничениями на поездки и закрытием границ правительство Республики Бурятия помогло студентам организовать поездки в город Улан-Удэ и обратно.

Теперь, после прибытия домой, студенты взяли на себя инициативу провести благотворительную кампанию, чтобы помочь жителям Бурятии.

На сегодняшний день в регионе Бурятии РФ зарегистрировано 163 случая коронавирусной инфекции. Поэтому студенты инициировали кампанию по пожертвованию масок для лица и средств для дезинфекции рук в сотрудничестве с Монгольской ассоциацией выпускников в Российской Федерации (MAВСУЗ).

Кроме того, вчера, 22 апреля, состоялась онлайн-встреча «Улан-Батор-Улан-Удэ» в помощь Республике Бурятия, Россия. На онлайн-встрече вице-президент Монгольской ассоциации выпускников российских (советских) учебных заведений Доржпалам Цогзолмаа сообщила, что в скором времени Монголия передаст в дар Бурятии партию медицинских масок.

Мы - монгольская общественность с болью в сердце принимаем информацию о том, что в нашей дружественной России активно распространяется коронавирус, поэтому мы решили поддержать вас и организовали акцию по сбору средств на медицинские маски для граждан Бурятии. В акции активно участвуют не только наши выпускники из российских учебных заведений, но и учителя русского языка. И в скором времени мы предоставим вам первую партию медицинских масок и будем продолжать эту акцию дальше. Надеемся, что общими усилиями победим распространение нового вируса. Хочу вам пожелать успехов, счастья, благополучия и здоровья – это самое главное, -сказала она.