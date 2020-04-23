Видео — В Нур-Султане полицейские спасли девушку, пытавшуюся выпрыгнуть с многоэтажки

- Казахстан, происшествия
- 14:53, 23 апреля 2020
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CentralAsia (KZ) - В Нур-Султане полицейские спасли девушку от суицида, сообщает Tengrinews.kz.
По данным Департамента полиции, 23 апреля на пульт правоохранителей поступило сообщение о том, что в жилом доме на одной из центральных улиц города девушка пытается прыгнуть с 6-го этажа.
Внизу остался полицейский Фархад Тукенов, который стал уговаривать девушку не совершать роковой шаг. Другой сотрудник поднялся на шестой этаж и выбил закрытую на замок дверь.
Счет шел на секунды, и было понятно, что девушка настроена решительно и готова броситься вниз. Незаметно подобравшись, я подошел к окну балкона и схватил ее за ремень на брюках, а затем за ноги. В этот момент я не думал, что это риск для нас обоих, так как мы могли упасть вниз. Я, как полицейский, должен был принять решение и спасти жизнь человеку, рассказал сотрудник полиции Берик Аккозов.
Полицейскому и вовремя подоспевшему соседу удалось затащить девушку в квартиру.
24-летнюю жительницу столицы доставили в управление полиции для дальнейшего разбирательства. Руководством столичного Департамента полиции стражи порядка, проявившие себя на службе, и бдительные соседи, не оставшиеся в стороне, будут поощрены, заключили в департаменте.