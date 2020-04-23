В Таджикистане в больнице от миокардита скончался врач, его семья помещена в карантин

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CentralAsia (TJ) - В Хатлонской областной больнице в Таджикистане скончался врач Шерхон Туфалангов, пишет радио Озоди.

Коллеги покойного утверждают, что он умер от миокардита — поражения сердечной мышцы. Соседи недоумевают, почему тогда врача доставили в больницу сотрудники скорой помощи, одетые в защитную одежду.

Дочь Шерхона Туфалангова 22 апреля в беседе с Радио Озоди сказала, что ее отец давно страдал сердечным недугом, и в субботу ушел из жизни. «Отец по специальности был неонатологом (врачом, который занимается здоровьем новорожденных детей). Несколько лет назад у него диагностировали сердечное заболевание, в последнее время у него постоянно было повышенное давление», - сказала она.

Главврач Хатлонской областной больницы имени Бури Вохидова в Бохтаре Алихон Джонов также утверждает, что его сокурсник Шерхон Туфалангов давно жаловался на проблемы с сердцем. По его словам, Туфалангов несколько дней лечился дома и отказывался от госпитализации.

«В субботу Шерхона доставили в больницу врачи скорой помощи после того, как ему стало совсем плохо. Расстояние от дома до больницы — около одного километра. Туфалангов скончался после прибытия кареты скорой помощи в больницу. Обследование показало, что он умер от миокардита — поражения сердечной мышцы. Легкие были чистые. Никаких инфекционных заболеваний у него не было», - отметил Джонов.

По словам врачей, острый миокардит как самостоятельное заболевание описывается редко, чаще наблюдаются вторичные миокардиты в качестве осложнения инфекционных, инвазионных и токсических болезней, а также септических процессов.

Сообщается, что, несмотря на отсутствие коронавируса у умершего врача, его семья помещена в карантин.

Алихон Джонов посетовал на неоднозначную реакцию жителей на медработников, одетых в защитную одежду.

«В Фейсбуке некоторые задают вопрос: почему сотрудники скорой помощи одеты в защитную одежду? Он считают, что это вызывает панику и пугает людей. Поймите правильно: врачи носят защитную одежду в целях предосторожности. Сейчас если у кого-то из наших коллег наблюдается высокая температура, мы не приближаемся к нему до выяснения причин. Хочу отметить, что анализы пациентов с подозрением на коронавирус в специальных термосах отправляются в Душанбе. Пока у нас не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией», - подчеркнул главврач Хатлонской областной больницы.

Алихон Джонов опроверг информацию о нехватке аппаратов искусственной вентиляции легких. По его словам, таких аппаратов в облбольнице – 12.

Сообщается, что до 15 апреля на карантине в медучреждениях Хатлонской области находились 670 человек.

По данным Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана, с 1 февраля по 20 апреля текущего года 8212 граждан, въехавших в страну из-за рубежа, были помещены на карантин в медицинские учреждения страны.

Тем временем, несколько случаев смертей за последние недели - двух жителей Джаббор Расуловского района, повара в Шахристане, сотрудницы больницы в Бохтаре и сотрудника прокуратуры в Душанбе вызвали споры в обществе о появлении коронавируса в стране. В первых двух случаях власти сослались на пневмонию, в двух следующих – на туберкулез, а в последнем случае говорится о пневмонии и гриппе (H1N1).