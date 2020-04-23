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  23 апреля 2020
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Шесть медучреждений в Ташкенте закрыты на карантин из-за коронавируса, - Минздрав
Предыстория: В ташкентском роддоме выявили пациента с коронавирусом

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане в настоящее время на карантине находятся родильный комплекс №7, Республиканский перинатальный центр, Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии, Городская инфекционная больница №5, Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи, частная клиника «Шохмед».

Эти организации находятся в карантине из-за обнаружения коронавируса среди пациентов, сообщил 22 апреля Минздрав республики.

Ранее сообщалось о закрытии на карантин родильного дома №6 в Ташкенте из-за обнаружения у одного из пациентов коронавируса. В настоящее время карантин снят, рожениц и персонал отпустили домой. О дополнительных случаях обнаружения коронавируса в роддоме не сообщалось.

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