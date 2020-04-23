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  23 апреля 2020
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За три месяца Узбекистан экспортировал золото на $1 млрд, - Госкомстат

CentralAsia (UZ) -  Внешнеторговый оборот Узбекистана в первом квартале 2020 года сократился на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении Госкомстата.

В январе-марте 2020 года в Узбекистане экспорт составил 3,3 млрд долларов. Это на 374,7 млн долларов или 10,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основную долю экспорта Узбекистана составляет золото. За три месяца текущего года было продано золота почти на один миллиард долларов. Это составляет 29,8% экспорта.

Относительно значительная доля внешнеторгового оборота приходится на Россию (16,9%), Китай (16,8%), Казахстан (8,3%), Республику Корея (6,7%), Турцию (5,8%), Кыргызстан (2,3%) и Германию (2,1%).

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