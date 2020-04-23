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  23 апреля 2020
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Казахстанец разбился насмерть при попытке сбежать из провизорного стационара
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В Таразе мужчина погиб в результате падения с козырька больницы, сообщает zakon.kz.

Как выяснилось, погибший был ранее неоднократно судим, с 2013 по 2015 годы состоял на учете с диагнозом «хронический алкоголизм».

22 апреля в ЦОУ УП Тараза из провизорного стационара поступило сообщение о том, что со второго этажа административного здания упал пациент и, не приходя в сознание, скончался, сообщили в пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области.

Взятый у него анализ на COVID-19 дал отрицательный результат.

Пытаясь сбежать из стационара, 42-летний мужчина вел себя агрессивно, он вышел из окна второго этажа на козырек и упал на асфальт.

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