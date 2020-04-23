Вторая волна коронавируса в США может оказаться еще опаснее, - Глава Центра по контролю и профилактике заболеваний

CentralAsia (CA) - В газете The Washington Post глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд высказал свои опасения по поводу второй волны коронавируса в США. Перевод статьи подготовило ИноСми.

Вторая волна прогнозируется зимой, она придётся на начало эпидемии гриппа. Одновременная вспышка двух респираторных заболеваний окажет на систему здравоохранения «немыслимую нагрузку».

Хотя некоторые штаты уже приступили к планам по восстановлению экономики, директор Центра по контролю и профилактике заболеваний предупредил, что вторая волна нового коронавируса будет еще страшнее, поскольку она может совпасть с сезоном гриппа.

«Есть риск, что удар вируса по нашей страну следующей зимой будет еще тяжелее, чем тот, который только что пережили. И когда я об этом говорил, на меня смотрели с недоумением, будто вообще не понимали, о чем я», - заявил директор Центра по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд.

«У нас будет эпидемия гриппа и коронавируса одновременно», - сказал он.

По его словам, вспышки двух респираторных инфекций одновременно лягут тяжким бременем на систему здравоохранения. Первая волна Covid-19 — болезни, которую вызывает новый коронавирус — уже унесла жизни более 42 тыс. американцев. Больницы переполнены, а тестовых наборов, аппаратов искусственной вентиляции легких и средств защиты для работников здравоохранения не хватает.

В обширном интервью на разные темы Редфилд призвал федеральные власти и чиновников на уровне штата пустить ближайшие месяцы на подготовку к будущему. Приказы о самоизоляции постепенно отменяются, и чиновникам приходится все настоятельнее призывать свести контакты на близком расстоянии к минимуму, сказал он. Кроме того, необходимо значительно упрочить возможности тестирования и расширить выявление потенциальных зараженных через круг общения. Это позволит предотвратить новые масштабные вспышки.

В ответ на вопрос, что он думает о протестах против приказов оставаться дома и призывов отменить ограничения, прозвучавших в ряде штатов, Редфилд ответил: «Это бесполезно». Однако сам президент поддержал протесты поощрительным твитом, написав «Свободу Миннесоте!» и «Свободу Мичигану!».

Редфилд и другие члены рабочей группы Белого дома по коронавирусу подчеркнули важность социального дистанцирования. По его словам, эта мера оказала «огромное влияние» на ход вспышки в стране.

В соответствии с руководящими принципами для постепенной отмены жестких мер, которые Белый дом объявил на прошлой неделе, сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний уже проводят тестирование на бессимптомных случаях в домах престарелых в четырех штатах — Небраске, Нью-Мексико, Северной Дакоте и Теннесси.

Кроме того, Центр по контролю и профилактике заболеваний подготовил подробное руководство для штатов и местных органов власти о мерах по смягчению последствий и поэтапном отказе от столь жестких ограничений как приказ оставаться дома. Редфилд сообщил, что руководство будет доступно в открытом доступе в ближайшее время.

Редфилд сказал, что всего у его ведомства насчитывается порядка 500 эпидемиологов в разных штатах, и большинство из них занимаются откликом на Covid-19 на местах. В рамках значительного увеличения штатов планируется нанять еще минимум 650 специалистов — помимо других задач, они займутся эпидемиологической ситуацией и будут отслеживать контакты.

Наряду с этим он признал, что новых сотрудников требуется гораздо больше. Редфилд сообщил, что его ведомство работает с государственными чиновниками, чтобы привлечь работников Бюро переписи населения и добровольцев Корпуса мира и Амери-Корпуса для набора «альтернативных штатов».

Ранее Бюро переписи приостановило работу в полевых условиях из-за пандемии, и ее сотрудники уже присутствуют во всех отделениях Центра по контролю и профилактике заболеваний, сообщил Редфилд. Если будет достигнуто соответствующее соглашение, добавил он, можно будет их подключить к «комплексному поиску контактов».

«Все эти дискуссии продолжаются, чтобы определить оптимальную стратегию. Может, это будет некая комбинация всех трех», - сказал он.

Бывший директор Центра по контролю и профилактике заболеваний Том Фриден подсчитал, что всего для отслеживания контактов США потребуется до 300 тыс. сотрудников. По оценкам Центра медицинской безопасности имени Джона Хопкинса и Ассоциации сотрудников здравоохранения штатов и территорий, их понадобится на 100 тыс. больше, чем имеется настоящее время, в связи с чем они призывают Конгресс выделить дополнительно 3,6 млрд долларов на экстренные расходы.

В летние месяцы работники здравоохранения США будут убеждать американцев принять меры и сделать прививку от гриппа заранее, не дожидаясь осени. Таким образом чиновники здравоохранения надеются свести к минимуму количество госпитализированных из-за гриппа. По словам Редфилда, прививка от гриппа «поможет освободить больничную койку для вашей матери или бабушки, если та заболеет коронавирусом».

К счастью, новый коронавирус пришел в США на излете сезона обычного гриппа, сказал он. Тяжелый сезон гриппа может сам по себе лечь тяжким бременем на больницы и клиники.

Если бы первая волна вспышки коронавируса и сезон гриппа вышли на пик одновременно, для здравоохранения это было бы «крайне трудным сценарием», признался он.