На одного больного с коронавирусом в Узбекистане расходуют $3 тысячи

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане на лечение одного пациента с коронавирусом расходуется 32 миллиона сумов (3,1 тыс. долларов США). Если больной находится в реанимации и его состояние тяжелое, то расходы вырастают примерно в два раза, до 64 миллионов сумов (6,2 тыс. долларов США). Об этом сообщил министр здравоохранения Алишер Шадманов в ходе брифинга в Ташкенте.

По словам министра, 14-дневный карантин одного человека обходится государству в 2,4 миллиона сумов (235 долларов США). Кроме того, 14-дневная реабилитация для каждого пациента, выздоровевшего от коронавируса, составляет 2,8 миллиона сумов (275 долларов США).

До сегодняшнего дня в Узбекистане проведено свыше 210 тысяч тестов на коронавирус. На 23 апреля зарегистрировано 1716 случаев коронавируса, из них 18 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 6 — крайне тяжелом, 12 — относительно тяжелом. Известно о выздоровлении 454 человек, 7 скончались.

Как добавил министр, в медучреждениях страны создан резерв для 16 тысяч возможных пациентов, резерв лекарств рассчитан на 20 тысяч пациентов.