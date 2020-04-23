В Узбекистан из Турции прибыла гумпомощь, собранная представителями турецкого бизнеса

CentralAsia (UZ) - При содействии посольства Узбекистана в Анкаре и генерального консульства РУз в Стамбуле спецрейсом авиакомпании Uzbekistan Airways в Ташкент 23 апреля был доставлен гуманитарный груз, сформированный представителями деловых кругов Турции. Об этом сообщило ИА “Дунё”.

В состав груза, прибывшего из Турции, вошли 50 тысяч защитных медицинских масок, 200 тысяч защитных комбинезонов и столько же защитных шлемов. Они были предоставлены турецкими компаниями Çalık Holding и Kani-Med Healthcare.

В посольство Узбекистана в Турции продолжает поступать гуманитарная помощь от партнеров в регионах этой страны, состоящая из медикаментов, медицинских принадлежностей и оборудования.