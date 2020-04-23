Итальянцы, потерявшие близких из-за коронавируса, намерены подать в суд на чиновников

CentralAsia (CA) - В Италии родственники скончавшихся от коронавируса требуют справедливости, предполагая, что их родные могли умереть из-за ошибок чиновников в системе здравоохранения, пишет The Guardian.

На сегодняшний день вирус унес жизни около 25 тыс. итальянцев, а ежедневный уровень смертности все еще высокий.

Так, более 45 тыс. человек присоединились к группе в Фейсбуке под названием «Мы не промолчим», созданной Лукой Фуско, чей отец умер от коронавируса в Бергамо.

«Мы не хотим финансовой компенсации. Наша главная цель — добиться справедливого наказания для тех, кто виновен в смерти людей, мы хотим, чтобы виновные понесли наказание», - пишет он.

Также Фуско пояснил, что наказание должны нести не медработники, а люди на руководящих должностях, которые, возможно, в свое время недооценили вирус.

Сейчас ведется несколько официальных расследований, в том числе одно в больнице в Альцано-Ломбардо, городе в Бергамо, где не уделили должное внимание вирусу, что позволило ему распространится.

Между тем ассоциации и союзы врачей тоже планируют подавать собственные иски к властям в связи со смертью 144 медицинских работников, которые заразились и умерли из-за отсутствия защитных средств в условиях чрезвычайной ситуации.

Участники группы утверждают, что итальянские чиновники знали об опасности вируса, учитывая данные, поступающие из Китая, Сингапура и Южной Кореи. И они также знали о масштабных мерах борьбы с коронавирусом, которые должны были приниматься во время.