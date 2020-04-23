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  23 апреля 2020
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Миллиардер Алишер Усманов выделил Узбекистану ещё $5 млн на борьбу с коронавирусом
Джамшид Кучкаров
Джамшид Кучкаров

CentralAsia (UZ) -  Российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов пожертвовал Узбекистану во время пандемии коронавируса $20 млн. Ожидается, что он выделит еще 5 млн долларов. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Джамшид Кучкаров в ходе брифинга в Ташкенте 23 апреля.

"Один из крупных меценатов, российский предприниматель Алишер Бурханович Усманов выделил 20 млн долларов. Сегодня еще поступят от него 5 млн долларов . Эти средства пойдут на оснащение строящейся больницы в Зангиатинском районе Ташкентской области", - отметил вице-премьер.

Кроме того, как сообщил Кучкаров, на сегодняшний день сумма денежных средств, поступивших в благотворительный фонд «Милосердие и здоровье Узбекистана», превысила 71 млрд сумов (более 7 млн. долларов США).

Как сообщалось ранее, для оказания финансовой помощи правительству Узбекистана в период борьбы с коронавирусом в республике создан Общественный фонд «Узбекистон Меҳр-шафкат ва саломатлик» - «Милосердие и здоровье Узбекистана».

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