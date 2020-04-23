В Узбекистане с начала пандемии от коронавируса вылечились 486 пациентов

CentralAsia (UZ) - Полное выздоровели 31 пациент в Бухарской области, 23 апреля их проводили на реабилитацию, - сообщил Минздрав Узбекистана.



По данным министерства, 26 выздоровевших были привезены в Бухару из России чартерными рейсами и 4 – из Турции, все они были помещены на карантин. После подтверждения коронавирусной инфекции их госпитализировали в медицинские учреждения. 1 пациентка заразилась в результате контакта с больными с коронавирусом. Среди них 27 мужчин и 4 женщин. 6 пациентов из города Ташкента, 5 из Самаркандской области, по 4 – из Андижанской, Ташкентской и Бухарской областей, по 2 – из Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей, по 1 – из Республики Каракалпакстан, Сырдарьинской, Джизакской, Ферганской областей. Среди них самому старшему 69 лет, младшему 16 лет.

В Бухарской области до настоящего времени было вылечено 83 пациента, и теперь их количество составляет 114.

В настоящее время по всей стране от коронавирусной инфекции вылечены 486 пациентов.