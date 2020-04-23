В Казахстане выявлены 44 новых случая коронавируса. Всего 2251

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 17:50 в Казахстане зарегистрировано 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав.

Новые случаи зарегистрированы в городе Алматы - 20, Актюбинской области - 9, Жамбылской области - 9, Алматинской области - 3, Нур-Султане - 1, в Карагандинской области - 1, в Кызылординской области - 1.

На сегодняшний день в стране подтвержден 2251 случай регистрации коронавируса, из них:

- в городе Алматы - 756;

- Нур-Султан - 423;

- Кызылординской области - 159;

- Шымкент - 133;

- Карагандинской области - 103;

- Жамбылской области – 88;

- Западно-Казахстанской области - 86;

- Акмолинской области - 83;

- Атырауской области - 82;

- Туркестанской области - 77;

- Алматинской области - 68;

- Павлодарской области - 50;

- Актюбинской области - 43;

- Костанайской области - 36;

- Северо-Казахстанской области - 30;

- Мангистауской области - 19;

- Восточно-Казахстанской области - 15.

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