В Казахстане выявлены 44 новых случая коронавируса. Всего 2251

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 17:50 в Казахстане зарегистрировано 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав.
Новые случаи зарегистрированы в городе Алматы - 20, Актюбинской области - 9, Жамбылской области - 9, Алматинской области - 3, Нур-Султане - 1, в Карагандинской области - 1, в Кызылординской области - 1.
На сегодняшний день в стране подтвержден 2251 случай регистрации коронавируса, из них:
- в городе Алматы - 756;
- Нур-Султан - 423;
- Кызылординской области - 159;
- Шымкент - 133;
- Карагандинской области - 103;
- Жамбылской области – 88;
- Западно-Казахстанской области - 86;
- Акмолинской области - 83;
- Атырауской области - 82;
- Туркестанской области - 77;
- Алматинской области - 68;
- Павлодарской области - 50;
- Актюбинской области - 43;
- Костанайской области - 36;
- Северо-Казахстанской области - 30;
- Мангистауской области - 19;
- Восточно-Казахстанской области - 15.