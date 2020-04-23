Миссия экспертов ВОЗ проверит Таджикистан и Туркменистан на отсутствие коронавируса, - СМИ

CentralAsia (CA) - Миссия экспертов Всемирной организации здравоохранения на следующей неделе посетит Таджикистан и Туркменистан, где, как утверждают местные власти, нет случаев коронавируса. Об этом сообщает агентство Фергана со ссылкой на директора Европейского регионального бюро организации Ханса Клюге.

Представители ВОЗ в Центрально-Азиатском регионе ранее признавали, что есть сложности с перепроверкой сомнительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию, но воздерживались от публичной критики властей этих стран. Предполагается, что по итогам визита эксперты ВОЗ проведут брифинг, на котором расскажут о ситуации.

Случаи заболевания были зафиксированы и в Центральной Азии. Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан в связи с этим, как и другие государства, ввели карантинные меры.

Однако власти Туркменистана и Таджикистана утверждают, что инфекции на их территории нет. Об отсутствии заражений, в частности, заявил глава МИД Туркменистана Рашид Мередов, заверив, что власти не стали бы скрывать такие случаи от международного сообщества и ВОЗ. Он также добавил, что иностранные дипломаты могут осмотреть карантинный центр в Лебапском велаяте (неофициальные источники утверждали, что там содержатся несколько заболевших коронавирусом, но официально это не подтверждается).

Наличие коронавирусных больных отрицает и руководство Таджикистана. Несмотря на то что в последнее время стало известно о случаях смертей от пневмонии в стране, чиновники заявляют, что речь идет о сезонной вспышке, связанной с «неблагоприятными погодными условиями».

