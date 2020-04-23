[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
От коронавируса в Узбекистане вылечились 503 человека

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане общее количество пациентов, выздоровевших за последние три дня, достигло 242, и в настоящее время число пациентов с полным выздоровлением от коронавирусной инфекции в стране составляет 503. Об этом сообщила пресс-служба Минздрав.

В Ташкенте в клинике НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний 23 апреля полностью вылечены ещё 8 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Среди выздоровевших 5 из города Ташкента, 2 из Ташкентской области и 1 из Ферганской области. Один из них прибыл из Дубая (ОАЭ). Остальные 7 были инфицированы при контакте с больными с коронавирусной инфекцией. Из пациентов 2 мужчин и 6 женщин. Самому старшему из них 66 лет, а младшей 13 лет.

До этого дня в данной клинике были вылечены 50 пациентов, а сейчас их количество составляет 58.

Новости по теме:

print
  • В Туркменистане Национальный праздник скакуна отметят массовыми спортивными состязаниями
  • За три месяца внешнеторговый оборот Узбекистана сократился на $924 миллиона
  • В Узбекистане одиноких инвалидов бесплатно обеспечат продуктами и средствами защиты


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com