От коронавируса в Узбекистане вылечились 503 человека

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане общее количество пациентов, выздоровевших за последние три дня, достигло 242, и в настоящее время число пациентов с полным выздоровлением от коронавирусной инфекции в стране составляет 503. Об этом сообщила пресс-служба Минздрав.



В Ташкенте в клинике НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний 23 апреля полностью вылечены ещё 8 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Среди выздоровевших 5 из города Ташкента, 2 из Ташкентской области и 1 из Ферганской области. Один из них прибыл из Дубая (ОАЭ). Остальные 7 были инфицированы при контакте с больными с коронавирусной инфекцией. Из пациентов 2 мужчин и 6 женщин. Самому старшему из них 66 лет, а младшей 13 лет.

До этого дня в данной клинике были вылечены 50 пациентов, а сейчас их количество составляет 58.