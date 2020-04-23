Фонд супруги президента Узбекистана Зироат Мирзиёевой распределил $500 тыс 5 тысячам женщин

Зироат Мирзиёева

CentralAsia (UZ) - Фонд, возглавляемый супругой президента Узбекистана Зироат Мирзиёевой, начал свою работу с оказания материальной помощи 5 тысячам женщин, сообщает Телеграм-канал Koronavirus Info.

Благотворительные средства фонда «Zamin»в размере пять миллиардов сумов (более 500 тыс долларов США) распределены среди пяти тысяч нуждающихся женщин во всех регионах Узбекистана.

«Пусть эта безопасная и своевременная помощь даст надежду тем, кто оказался в отчаянии в нелегкое время, подарит тепло, радость и улыбку их семьям и близким в дни празднования Рамадана — священного месяца добра и милосердия», — прокомментировала председатель попечительского совета Зироат Мирзиёева.

Международный общественный фонд «Zamin» основан в Узбекистане в качестве негосударственной некоммерческой организации. Цель Фонда - содействовать устойчивому развитию страны и повышать уровень жизни населения.