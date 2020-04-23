В Казахстане зарегистрированы 38 новых случаев заражения коронавирусом

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 22:40 в Казахстане зарегистрированы 38 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Новые случаи зафиксированы в Актюбинской области - 12, Жамбылской области - 10, Павлодарской области - 8, Нур-Султане - 5, Кызылординской области - 2, Алматинской области - 1.

На 23 апреля количество зараженных в Казахстане достигло 2289.

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