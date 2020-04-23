[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане зарегистрированы 38 новых случаев заражения коронавирусом

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 22:40 в Казахстане зарегистрированы 38 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Новые случаи зафиксированы в Актюбинской области - 12, Жамбылской области - 10, Павлодарской области - 8, Нур-Султане - 5, Кызылординской области - 2, Алматинской области - 1.

На 23 апреля количество зараженных в Казахстане достигло 2289.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Узбекистане число заражённых коронавирусом осталось неизменным - 1716
  • В Монголии сегодня не зарегистрировано новых случаев коронавируса
  • Китай обещает увеличить транспортировку угля и нефти из Монголии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com