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  24 апреля 2020
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Монголия помогает Бурятии и Иркутской области мясопродуктами на сумму $1 млн

CentralAsia (MNG) -  Совет национальной безопасности Монголии принял решение направить мясные продукты на сумму $1 млн в помощь Бурятии и Иркутской области для борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом стало известно на встрече спикера парламента Монголии и российского посла.

Спикер Великого Государственного Хурала (парламента) Монголии Г.Занданшатар принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Монголии И.К.Азизова.

Мясопродукты, приготовленные промышленными методами и отвечающие международным гигиеническим стандартам, будут закупаться на мясоперерабатывающих заводах в аймаке Орхон и в Улан-Баторе и доставляться рефрижераторами в России.

«Монгольская пословица гласит: Юугаараа баян, түүгээрээ дайл! (примерно: Чем богат, тем и делись!. прим.ред). Поэтому мы собираемся отправить экологически чистое мясо и мясные продукты монгольского скота, которые считаются лекарственными и экологически чистыми, в помощь народу Бурятии и народу Иркутской области. Мы хотим, чтобы наша маленькая помощь помогла Вам предотвратить распространение коронавируса и бороться с ним», -сказал спикер Г.Занданшатар.

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