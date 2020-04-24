Монгольский суд арестовал бывшего премьер-министра страны

CentralAsia (MNG) - Суд над бывшим премьер-министром Монголии: политический диверсант или козел отпущения? Задался таким вопросом монгольский новостной сайт news.mn.

Громкий процесс над бывшим премьер-министром Монголии привлекает большое внимание. 23 апреля монгольский суд постановил, что бывший премьер-министр М. Энхсайхан должен содержаться под стражей до следующего слушания, которое теперь отложено до 5 мая.

М. Энхсайхана обвиняют в политическом саботаже и злоупотреблении властью из-за «неподписанного» соглашения по проекту угольной шахты Таван-Толгой.

Судьи Первоначального уголовного суда районов Сухбаатар, Баянзурх и Чингэлтэй Улан-Батора решили задержать бывшего премьер-министра, поскольку он может повлиять на других в этом деле. Свидетели дадут показания на следующем слушании.

До решения суда Энхсайхану удалось проинформировать журналистов. «Проект соглашения Таван-Толгой был обсужден в кабинете министров и представлен в парламент в соответствии с правовой процедурой. Однако в провале проекта обвиняют тех, кто следовал решениям, принятым кабмином и парламентом. Проект провалился, однако, это произошло из-за политического конфликта интересов», - сказал он.

М. Энхсайхан вернулся из Стокгольма в 2019 году, где он служил послом Монголии в Швеции с 2017 года. М. Энхсайхан занимал пост премьер-министра Монголии с 1996 по 1998 год.