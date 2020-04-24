В Монголии созданы новые лаборатории с быстрым обнаружением Covid-19

CentralAsia (MNG) - Представители органов здравоохранения Монголии сообщили, что тесты 26 человек, которые были изолированы в аймаках Дархан-Уул и Сэлэнгэ, дали отрицательный результат на коронавирус.

В общей сложности 49 человек были изолированы в Дархан-Ууле, Сэлэнге и Замын-Ууд после того, как были идентифицированы как имеющие прямой контакт с парой, мужем и женой, которые являются 34-м и 35-м случаями Covid-19 в Монголии.

Тестирование продолжается. У этих двоих был диагностирован коронавирус после возвращения из транзита из дальнего путешествия на грузовике из Венгрии через Россию и других стран.

Поэтому в Монголии созданы две новые лаборатории; один в Ховде, который расположен на крайнем западе Монголии, а на другом конце страны - в аймаке Дорнод для проверки водителей грузовиков на большие расстояния и для раннего выявления коронавируса.