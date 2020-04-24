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  24 апреля 2020
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Монголия защищает свое богатое наследие бронзового века

CentralAsia (MNG) -  Монголия богата археологическими памятниками, которые относятся к бронзовому веку. В основном это хиргисууры – или курганы, другие виды гробниц, петроглифы и каменные скульптуры, такие как знаменитые Оленные камни.

В настоящее время правительство Монголии осуществляет национальную программу под названием «Культурное наследие на камне». Программа направлена на регистрацию, сохранение и защиту каменных памятников бронзового века по всей стране. Например, более 1000 наскальных рисунков в 10 местах были зарегистрированы только в одном сомоне Гурвантэс аймака Өмнөговь.

Оленные камни являются уникальными памятниками эпохи бронзы и раннего железного века, которые в основном встречаются в Монголии и некоторых странах Центральной Азии. Оленные камни — массивные отёсанные каменные плиты с рисунками. Чаще всего на плитах изображался олень, откуда и произошло название. Рисунок выбит на поверхности, или нанесён охрой. Датируются поздним бронзовым и началом железного века. Первое исследование оленьих камней было проведено более 100 лет назад. На сегодняшний день обнаружено около 1200 оленьих камней.

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