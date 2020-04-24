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  24 апреля 2020
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Узбекистан отправил в Россию третью партию гуманитарной помощи

CentralAsia (UZ) -  В Международный аэропорт Внуково 23 апреля прибыл борт Boeing 767-300PTC с третьей партией груза гуманитарной помощи из Узбекистана в рамках борьбы с COVID-19. Борт доставил в российскую столицу медицинские маски и марлю, сообщили в пресс-службе аэропорта.

С российской стороны груз принимали представители посольства Узбекистана в Москве, Министерств внутренних дел и здравоохранения, а также других ведомств РФ.

Первая и вторая партия гуманитарного груза были доставлены в Москву 18 и 20 апреля 2020 г. Всего узбекская сторона планирует передать России 5 миллионов медицинских масок и медицинской марли, которые будут направлены в первую очередь тем, кто трудится на передовой борьбы с пандемией.

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