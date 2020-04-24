Известный таджикский писатель госпитализирован с подозрением на пневмонию и подключен к аппарату ИВЛ

Мухиддин Ходжазод / Фото: Тилава Расул-заде

CentralAsia (TJ) - Известный таджикский писатель Мухиддин Ходжазод госпитализирован с подозрением на пневмонию, сообщает Asia-Plus со ссылкой на журналиста-публициста Додохони Эгамзода.



По его словам, сейчас он находится в городской больнице №1 Худжанда и подключен к аппарату ИВЛ.

«К сожалению, нашего любимого писателя Мухиддина Ходжазода госпитализировали с подозрением на пневмонию несколько дней назад. Его сын тоже находится в этой больнице и у него температура. Мы хотели навестить их, но не получилось», - сообщил Эгамзод.



По словам врачей больницы, после подключения к ИВЛ состояние писателя улучшилось.



82-летний Народный писатель Таджикистана Мухиддин Ходжазод является автором многих книг, в том числе, о строительстве Нурекской и Рогунской ГЭС.