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  24 апреля 2020
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Известный таджикский писатель госпитализирован с подозрением на пневмонию и подключен к аппарату ИВЛ
Мухиддин Ходжазод / Фото: Тилава Расул-заде
Мухиддин Ходжазод / Фото: Тилава Расул-заде

CentralAsia (TJ) -  Известный таджикский писатель Мухиддин Ходжазод госпитализирован с подозрением на пневмонию, сообщает Asia-Plus со ссылкой на журналиста-публициста Додохони Эгамзода.

По его словам, сейчас он находится в городской больнице №1 Худжанда и подключен к аппарату ИВЛ.

«К сожалению, нашего любимого писателя Мухиддина Ходжазода госпитализировали с подозрением на пневмонию несколько дней назад. Его сын тоже находится в этой больнице и у него температура. Мы хотели навестить их, но не получилось», - сообщил Эгамзод.

По словам врачей больницы, после подключения к ИВЛ состояние писателя улучшилось.

82-летний Народный писатель Таджикистана Мухиддин Ходжазод является автором многих книг, в том числе, о строительстве Нурекской и Рогунской ГЭС.

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