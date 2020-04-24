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  24 апреля 2020
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В Монголии выявили коронавирус у студента, прибывшего из Москвы. Всего 36 случаев

CentralAsia (MNG) -  Сегодня, 24 апреля, о 36-м случае коронавирусной инфекции сообщили на очередном брифинге оперштаба Минздрава страны.

Повторные анализы студента из Москвы, прибывшего в Монголии, показали наличие у него коронавируса, - сообщил журналистам директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Д. Нямхуу.

Один из граждан Турции выздоровел и был выписан из больницы.

Таким образом, по состоянию на 24 апреля, из 36 больных выздоровели девять пациентов, а остальные находятся на лечении в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний.

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