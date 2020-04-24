В Монголии выявили коронавирус у студента, прибывшего из Москвы. Всего 36 случаев
- Монголия, происшествия
- 9:32, 24 апреля 2020
- Просмотров: 279 English
CentralAsia (MNG) - Сегодня, 24 апреля, о 36-м случае коронавирусной инфекции сообщили на очередном брифинге оперштаба Минздрава страны.
Повторные анализы студента из Москвы, прибывшего в Монголии, показали наличие у него коронавируса, - сообщил журналистам директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Д. Нямхуу.
Один из граждан Турции выздоровел и был выписан из больницы.
Таким образом, по состоянию на 24 апреля, из 36 больных выздоровели девять пациентов, а остальные находятся на лечении в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний.