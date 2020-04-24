На утро 24 апреля в Казахстане обнаружено 45 случаев коронавируса. Всего 2334

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 09:30 в Казахстане зарегистрировано еще 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.
Новые случаи выявлены в городе Нур-Султан - 5, Алматы - 8, Шымкент - 6, Костанайской области - 2, Павлодарской области - 4, Туркестанской области - 4, Западно-Казахстанской области - 6, Атырауской области - 2, Акмолинской области - 2, Мангистауской области - 1, Карагандинской области - 5.
На сегодняшний день в стране подтверждены 2334 случая регистрации коронавируса, из них:
- в городе Алматы - 764;
- Нур-Султан - 433;
- Кызылординской области - 161;
- Шымкент - 139;
- Карагандинской области - 108;
- Жамбылской области – 98;
- Западно-Казахстанской области - 92;
- Акмолинской области - 85;
- Атырауской области - 84;
- Туркестанской области - 81;
- Алматинской области - 69;
- Павлодарской области - 62;
- Актюбинской области - 55;
- Костанайской области - 38;
- Северо-Казахстанской области - 30;
- Мангистауской области - 20;
- Восточно-Казахстанской области - 15.