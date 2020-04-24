На утро 24 апреля в Казахстане обнаружено 45 случаев коронавируса. Всего 2334

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 09:30 в Казахстане зарегистрировано еще 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.

Новые случаи выявлены в городе Нур-Султан - 5, Алматы - 8, Шымкент - 6, Костанайской области - 2, Павлодарской области - 4, Туркестанской области - 4, Западно-Казахстанской области - 6, Атырауской области - 2, Акмолинской области - 2, Мангистауской области - 1, Карагандинской области - 5.



На сегодняшний день в стране подтверждены 2334 случая регистрации коронавируса, из них:

- в городе Алматы - 764;

- Нур-Султан - 433;

- Кызылординской области - 161;

- Шымкент - 139;

- Карагандинской области - 108;

- Жамбылской области – 98;

- Западно-Казахстанской области - 92;

- Акмолинской области - 85;

- Атырауской области - 84;

- Туркестанской области - 81;

- Алматинской области - 69;

- Павлодарской области - 62;

- Актюбинской области - 55;

- Костанайской области - 38;

- Северо-Казахстанской области - 30;

- Мангистауской области - 20;

- Восточно-Казахстанской области - 15.

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