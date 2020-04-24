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  24 апреля 2020
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Узбекистан ввёл ограничение на 8 месяцев на экспорт сырья для медицинских изделий

CentralAsia (UZ) -  Правительство Узбекистана ввело временное ограничение на экспорт сырья для производства медицинских изделий и импорт цемента на период пандемии коронавируса.

Постановлением правительства Узбекистана от 23 апреля на период с 1 мая по 31 декабря 2020 года вводится ограничение на экспорт сырья для производства медицинских изделий и импорт цементной продукции на время пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

Такое решение принято из-за падения спроса на цемент в результате остановки работы на многих строительных объектах страны, а также для поддержки отечественных производителей.

Временное ограничение на экспорт сырья для производства медизделий вводится для стабильного обеспечения потребностей внутреннего рынка, отмечается в сообщении.

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