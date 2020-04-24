В Туркменистане школьникам проводят массовую вакцинацию

CentralAsia (TM) - В школах Туркменистана в рамках национального календаря проводятся профилактические прививки детям, сообщает turkmen.news.

Девочкам 9 лет в два этапа назначают прививку против злокачественных новообразований, вызываемых вирусом папилломы человека (ВПЧ); 14-летние подростки получают БЦЖ2 – эта прививка предохраняет от туберкулеза; наконец, в 15 лет детей прививают от дифтерии и столбняка.

В это же время по всей стране в школах работают медицинские комиссии, которые, в том числе, проверяют наличие у детей всех прививок, которые те должны получить на протяжении своей жизни до настоящего момента. Для этого классные руководители заранее обязали родителей взять в поликлинике и передать с ребенком ксерокопии прививочных карт.

В распоряжении turkmen.news оказался и национальный календарь профилактических прививок. Редакция переслала его Ольге Кашубиной – медицинскому журналисту из России, с просьбой сравнить его с российским аналогом и прокомментировать.

"В целом, календарь соответствует международным стандартам и местами кажется даже более удачным, чем российский. Но есть и странности. Например, схема вакцинации от гемофильной палочки: она зависит от препарата, но если речь идет о трехдозной схеме, то ее должны вводить в 2, 4 и 12-15 месяцев. Непонятно также, зачем нужна четвертая вакцина от гепатита В при стандартной схеме, состоящей из трех введений препарата. Возможно, это как-то связано с конкретными марками многокомпонентных вакцин, которые закупает Минздрав Туркменистана", - прокомментировала российская журналистка.

При этом журналистка отметила, что сам факт присутствия вакцины от гемофильной палочки в национальном календаре Туркменистана — повод для гордости, в России, например, ее до сих пор нет (только по специальным показаниям).