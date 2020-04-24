Из Китая в Ташкент доставили оборудование, которое помогало больным в Ухани

CentralAsia (UZ) - 23 апреля в аэропорту Ташкента приземлился самолёт с грузом из 4 комплектов электроаппаратов для лечения лёгочных болезней КТЭА, которые эффективно себя зарекомендовали в Ухани при лечении пациентов с тяжелыми формами COVID-19.

Инновационное оборудование доставлено в Узбекистан в рамках сотрудничества Национальной палаты РУз и пекинской компании «Bei Jing Hong Tian Li Fhamaceutical Co.Ltd». Оно будет безвозмездно вручено больницам для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, - сообщило издание Nuz.uz.

Китайским партнером не только проведен для Национальной палаты анализ того, каким именно инновационным оборудованием важно сейчас поделиться, но и изыскана возможность оказать для этого финансовую поддержку.

Электроаппарат для лечения лёгочных болезней КТЭА-ТТS Treatment Device производится китайской компанией «Beijing Shenzhou Hanfang Medical Technology Co. Ltd».

В ходе переговоров председателем Национальной палаты Ровшаном Изамовым достигнута также договоренность о сотрудничестве с Китайской Ассоциацией охраны жизни и здоровья.

По словам заместителя директора данной Ассоциации Чэнь Синьпин, именно в городе Ухань провинции Хубэй электроаппараты КТЭА показали свою высокую эффективность при лечении пациентов с диагнозом COVID-19. В результате аппаратами КТЭА теперь оснащены и большинство больниц столицы Китая – города Пекин.

Китайской стороной предоставлена вся имеющаяся информация о применении КТЭА и методах лечения, которые получат специалисты тех больниц, в которые Национальной палатой будут переданы данные электроаппараты для лечения тяжёлых форм коронавирусной инфекции.

Как отмечает Ровшан Изамов, достигнута договоренность с Чэнь Синьпин о возможности организации онлайн консультаций путем создания специальных групп в социальной сети «WeChat». Это позволит китайским врачам оказывать практическое содействие в эффективном применении данного оборудования КТЭА.