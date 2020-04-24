Mercy Corps передал Монголии необходимое защитное снаряжение на сумму $13 тыс

CentralAsia (MNG) - Mercy Corps в Монголии при содействии Агентства США по международному развитию (USAID) предоставил необходимое защитное оборудование для профилактики и борьбы с коронавирусной инфекцией на сумму 30 млн тугриков или $13 тыс. Материальная помощь была передана Агентству по чрезвычайным ситуациям аймаков Ховд, Баян-Өлгий, Увс, Сэлэнгэ, Булган, Хэнтий и Сухбаатар.

Помощь включает дистанционный термометр, маски, защитные очки, защитную одежду, перчатки, автокарты и профилактические материалы, сообщает Государственное управление по чрезвычайным ситуациям.

Mercy Corps (рус. Корпус Милосердия) — международная некоммерческая организация, занимающаяся оказанием помощи людям, попавшим в бедствие: стихийное бедствие, экономический кризис, вооружённый конфликт. Чтобы заложить основу для долгосрочного восстановления, Корпус Милосердия фокусируется на подключении как к правительству, так и бизнесу для осуществления масштабных изменений, при этом основной упор делается на доступ к финансовым услугам, как важнейшему элементу для оказания помощи.

Корпус Милосердия способствует восстановлению и развитию местного предпринимательства, стимулирует местные рынки через различные программы и разнообразные модели кредитования. С 1979 года Корпус милосердия предоставил в помощь людям в 107 странах на общую в 1,95 млрд долларов США. При поддержке штаб-квартир в Северной Америке и Европе, единые глобальные программы Корпуса задействуют 3700 сотрудников по всему миру и помогает почти 16,7 млн человек в более чем 40 странах мира.