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  24 апреля 2020
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Covid-19 срывает цели экспорта нефти Монголии

CentralAsia (MNG) -  Из-за ограничений по коронавирусу Монголия до сих пор не выполнила план разведки и экспорта нефти на 2020 год.

По состоянию на 15 апреля в стране добыто 65,4 тыс. тонн сырой нефти; 46,3 тыс. тонн из которых были экспортированы с выручкой 21,3 млрд тугриков (примерно $7,7млн).

Монголия планирует заработать 335,6 млрд тугриков (примерно $121 млн) от экспорта 890 тыс. тонн нефти в этом году.

По данным Министерства горнодобывающей и тяжелой промышленности, Монголия определила 332 млн тонн запасов нефти; однако в настоящее время технически доступно только 42,6 млн тонн.

В 2019 году Монголия экспортировала в общей сложности 6,5 млн баррелей сырой нефти.

«Показатель 2019 года на 355 400 баррелей выше цифры предыдущего года. Доходы страны от экспорта нефти составили 366,7 млн долларов США», - говорится в сообщении Министерства горнодобывающей и тяжелой промышленности.

Китай является крупнейшим покупателем монгольской нефти.

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