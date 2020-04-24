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  24 апреля 2020
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В Восточном Казахстане вертолеты тушат лесной пожар площадью 2000 га. Видео
фото Tengrinews
фото Tengrinews

CentralAsia (KZ) -  На территории резервата «Семей орманы» в Казахстане 23 апреля вспыхнул пожар, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-секретаря Комитета лесного хозяйства и животного мира Сакена Дилдахмета.

Он поделился в Фейсбуке последней информацией по пожару.
«Ориентировочная площадь пожара по состоянию на 7:40 утра 24 апреля составляет около 2000 га. Количество покрытой и непокрытой лесом определить не представляется возможным из-за сильной задымленности.

К тушению пожара привлечено 88 техники и 293 человека. На месте пожара с 7:00 утра работают два вертолета МИ-2 и МИ-8 РГКП «Казавиалесхорана». В 7:30 из города Кокшетау вылетел вертолет МИ-26Т с привлечением РГКП«Казавиалесхорана», - пишет он.

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