В Восточном Казахстане вертолеты тушат лесной пожар площадью 2000 га. Видео

фото Tengrinews

CentralAsia (KZ) - На территории резервата «Семей орманы» в Казахстане 23 апреля вспыхнул пожар, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-секретаря Комитета лесного хозяйства и животного мира Сакена Дилдахмета.

Он поделился в Фейсбуке последней информацией по пожару.

«Ориентировочная площадь пожара по состоянию на 7:40 утра 24 апреля составляет около 2000 га. Количество покрытой и непокрытой лесом определить не представляется возможным из-за сильной задымленности.



К тушению пожара привлечено 88 техники и 293 человека. На месте пожара с 7:00 утра работают два вертолета МИ-2 и МИ-8 РГКП «Казавиалесхорана». В 7:30 из города Кокшетау вылетел вертолет МИ-26Т с привлечением РГКП«Казавиалесхорана», - пишет он.



Коронавирус в Казахстане

Карта распространения