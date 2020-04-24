В Улан-Баторе будет создано 122 гектара общественных садов

CentralAsia (MNG) - План действий губернатора столицы и мэра Улан-Батора на 2016–2020 годы предусматривает создание в Улан-Баторе большего количества зеленых насаждений, чтобы иметь больше городских садов на душу населения и уменьшать количество пыли в воздухе.

Губернатор столицы С.Амарсайхан издал указ своим сотрудникам строить сады, сажать траву на участках с голой почвой и улучшать содержание зеленых насаждений.

В настоящее время мэрия Улан-Батора сажает траву в местах с голой почвой, выращивает деревья и строит сады в 157 местах.

По словам специалиста по общественным пространствам мэрии Улан-Батора Д. Сухбата, на сквере площадью 122 га в столице будут построены новые общественные сады, а в 13 местах посажены деревья.

«Мы работаем над увеличением количества зеленых насаждений в Улан-Баторе по приказу губернатора. Деревья будут в основном высажены вдоль пешеходных дорожек и посреди жилых районов», -сказал он.