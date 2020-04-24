«Союзмультфильм» решил вернуть переданные Японии права на образ Чебурашки

фото: patentus.ru

CentralAsia (CA) - Япония получила права на использование образа Чебурашки 16 лет назад. Теперь «Союзмультфильм» планирует вернуть их, сообщила РБК председатель правления киностудии Юлиана Слащева.



По ее словам, у сторон возникли разногласия по поводу срока действия и условий договора. В «Союзмультфильме» считают соглашение недействительным. Однако доказать это придется в японском суде, что потребует серьезных финансовых затрат.

«Я думаю, что другим вариантом решения может быть вынос вопроса о возврате прав на Чебурашку на государственный и межправительственный уровень. В любом случае мы в ближайшее время намерены серьезно заняться вопросом возврата прав», - сказала Слащева.

Права на распространение произведений с образом Чебурашки в Японии до 2023 года принадлежат компании SP International. Сериал о его приключениях вышел в 2010 году. Накануне, 23 апреля, японские мультипликаторы показали первый фильм с участием Чебурашки в формате 3D.