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  24 апреля 2020
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«Союзмультфильм» решил вернуть переданные Японии права на образ Чебурашки
фото: patentus.ru
фото: patentus.ru

CentralAsia (CA) -  Япония получила права на использование образа Чебурашки 16 лет назад. Теперь «Союзмультфильм» планирует вернуть их, сообщила РБК председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

По ее словам, у сторон возникли разногласия по поводу срока действия и условий договора. В «Союзмультфильме» считают соглашение недействительным. Однако доказать это придется в японском суде, что потребует серьезных финансовых затрат.

«Я думаю, что другим вариантом решения может быть вынос вопроса о возврате прав на Чебурашку на государственный и межправительственный уровень. В любом случае мы в ближайшее время намерены серьезно заняться вопросом возврата прав», - сказала Слащева.

Права на распространение произведений с образом Чебурашки в Японии до 2023 года принадлежат компании SP International. Сериал о его приключениях вышел в 2010 году. Накануне, 23 апреля, японские мультипликаторы показали первый фильм с участием Чебурашки в формате 3D.

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