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  24 апреля 2020
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Под Ташкентом первый блок больницы на 1000 человек откроется в начале мая

CentralAsia (UZ) -  Новая инфекционная больница на 10 тысяч койко-мест для приема пациентов во время пандемии коронавируса строится рядом с Ташкентом.

Подрядчик проекта Enter Engineering заявил 22 апреля, что первую очередь медицинского учреждения в Зангиатинском районе откроют в начале мая, - сообщили СМИ.

«Объект предназначен как для лечения инфицированных вирусом жителей, так и для размещения граждан Узбекистана, возвращающихся из-за границы домой, которым требуется карантин», − сказал Шохрух Саттаров, генеральный директор Enter Engineering. По словам подрядчика, остальная часть комплекса будет завершена в течение месяца после открытия первого блока.

В конце марта органы здравоохранения Узбекистана заявили о начале строительства больницы по примеру китайского города Уханя, власти которого в начале этого года возвели учреждение для лечения пациентов с коронавирусом менее чем за две недели.

По состоянию на 23 апреля в Узбекистане выявлено 1778 случаев заражения коронавирусной инфекцией, семь человек скончались.

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