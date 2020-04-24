Bloomberg: В США 9 из 10 пациентов с коронавирусом на ИВЛ не выживают

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CentralAsia (CA) - Специалисты проанализировали 2634 результата лечения в больницах Нью-Йорка. По их данным, выжили лишь 3% пациентов из 65, находившихся на искусственной вентиляции легких. Некоторые врачи ставят под сомнение использование аппаратов ИВЛ при лечении людей с COVID-19 и пытаются найти другие методы лечения, пишет Bloomberg. Перевод статьи подготовило ИноСми.

Масштабное исследование, в ходе которого были учтены результаты лечения более 2600 пациентов, показало исключительно высокий 88-процентный уровень смертности в городе Нью-Йорке и его пригородах среди пациентов с COVID-19, при лечении которых использовались механические устройства для искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Это исследование, опубликованное в «Журнале американской медицинской ассоциации» — самый обширный анализ из числа увидевших свет в настоящее время о пациентах с COVID-19, госпитализированных в Соединенных Штатах. Специалисты изучили результаты лечения заразившихся коронавирусом пациентов, которые поступили в больницы в период с 1 марта по 4 апреля в 12 больниц, расположенных в Нью-Йорке и на острове Лонг-Айленд и являющихся частью системы здравоохранения Northwell Health.

Согласно полученным данным, 553 пациента (или 21%) умерли. Однако среди 12% пациентов, которым требовалась искусственная вентиляция легких, показатель смертности увеличился до 88%. Этот уровень был особенно большим среди пациентов старше 65 лет, которые находились под искусственной вентиляцией. Согласно полученным данным, лишь 3% из них выжили. У мужчин уровень смертности оказался выше, чем у женщин.

«Данные о высоком уровне смертности среди пациентов на искусственной вентиляции легких соответствуют результатам менее масштабных исследований относительно пациентов с тяжелой формой заболевания в Соединенных Штатах», - подчеркивается в исследовании.

Поскольку прошедших соответствующие испытания лекарств пока не существует, дыхательные аппараты являются основным вариантом для врачей, работающих в отделениях интенсивной терапии с тяжелобольными пациентами, у которых была обнаружена пневмония в тяжелой форме в результате заражения COVID-19. При этом поступает все больше сообщений о том, что выздоравливают лишь немногие пациенты, которым был подключен аппарат искусственной вентиляции легких. В результате некоторые врачи ставят под сомнение использование аппаратов ИВЛ при лечении пациентов с COVID-19, и они пытаются найти методы, позволяющие как можно дольше лечить пациентов с коронавирусом без применения дыхательных аппаратов.

Возможно, уровень смертности, представленный в этом исследовании, не дает окончательной картины в этой области. Причина в том, что в исследовании учитывались только пациенты, в отношении которых известен конечный результат, — то есть те, кто умер или был выписан. В то же время в нем не учитывались пациенты, которых еще продолжают лечить в больницах. Результаты были известны в отношении всего 2634 пациентов из 5700, находившихся в больницах в период проведения этого исследования.

По словам специалистов, принимавших участие в исследовании, они в курсе дебатов о том, когда следует применять аппараты искусственной вентиляции пациентам с COVID-19. Они отмечают, что основным методом в ходе этого исследование было наблюдение, поэтому на его основе нельзя сделать выводы о том, как наилучшим образом использовать искусственную вентиляцию для пациентов, заразившихся коронавирусом.

«В этом исследовании мы привели лишь данные наших наблюдений. Мы не можем утверждать, что в случае отказа от механической вентиляции был бы другой коэффициент выживаемости», - отметила Карина Дэвидсон, старший вице-президент по исследованиям сети Northwell Health.