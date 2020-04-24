В Узбекистане уволили секретаря главы района, запретившего журналистке снимать цены на ярмарке

CentralAsia (UZ) - В Учкуприкском районе Ферганской области уволен работник админстрации, который, воспрепятствовал деятельности журналистки газеты «Марифат» Шарифы Мадрахимовой. Об этом сообщает издание Daryo, ссылаясь на свои источники в хокимияте.

Ранее сообщалось, что журналистка Шарифа Мадрахимова пыталась записать на видео цены на продовольственной ярмарке. Секретарь хокима Шохжахон Муйдиев пытался отобрать у нее телефон, но не смог. Он спрашивал, зачем она вела съемку, а потом позвал сотрудника органов внутренних дел. Они оба отвели ее в отделение, чтобы уточнить личность, и продержали там более двух часов. Журналистку выпустили из отделения ровно к тому времени, когда ярмарка уже закрылась.

Сообщается, что дело журналистки Шарифы Мадрахимовой и секретаря хокима района Шохджахона Муйдинова было тщательно расследовано районной администрацией.

Секретарь был обвинен в нарушении правил профессиональной этики в государственных органах, и трудовой договор с ним был расторгнут.

Инцидент между журналисткой Шарифой Мадрахимовой и местным чиновником расследуется районными правоохранительными органами. По результатам будет принято юридическое решение и предоставлена ​​дополнительная информация, – сказано в сообщении.

Напомним, ранее АИМК (Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Узбекистана) сообщило, что рассмотрело данный инцидент и по итогам обратилось в Генеральную прокуратуру с просьбой изучить данную ситуацию.