Дональд Трамп предположил, что солнечный свет может убить коронавирус за минуту

CentralAsia (CA) - Высокая температура и влажность, а также прямой солнечный свет быстро уничтожают новый коронавирус как в воздухе, так и на различных поверхностях. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя министра внутренней безопасности США по науке и технологиям Уильям Брайан, выступая в Белом доме. Он представил результаты исследования, проведенного Министерством внутренней безопасности США, пишет ТАСС.

«Наше самое поразительное наблюдение на сегодняшний день состоит в том, что прямой солнечный свет оказывает сильное воздействие и приводит к гибели вируса как на поверхности, так и в воздухе. Аналогичный эффект мы наблюдаем и с высокой температурой и влажностью. Их увеличение губительно для вируса», - отметил Брайан.

По его данным, при воздействии прямых солнечных лучей, температуре от 21 до 24 градусов Цельсия и влажности в 80% вирус начинает гибнуть через две минуты, находясь на поверхности. При этом в воздухе он начинает разрушаться уже через полторы минуты при воздействии прямых солнечных лучей, температуре от 21 до 24 градусов и влажности всего в 20%.

Присутствовавший на брифинге президент США Дональд Трамп предположил, что если тело заразившегося подвергнется мощному воздействию ультрафиолета либо света или будет доставлен свет внутрь тела через кожу, это окажет дезинфицирующий эффект, а коронавирус исчезнет за минуту.

«Как вы говорили, еще предстоит провести дополнительные испытания», - заключил Трамп, обратившись к Брайану.