Видео — Рамазан в карантинном Брюсселе

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CentralAsia (CA) - В прежние времена на Рамазан в мечети Брюсселя становилась для мусульманской общины центром бурной активности. Но сейчас санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет соблюдающим пост собираться там на разговение после заката солнца. Ифтар разрешён только в кругу семьи, передает euronews.

Глава Ассоциации Аль-Муватин Лахсена Хаммуш прилагал во время священного месяца большие усилия, чтобы разрушить барьеры между исламской и другими конфессиями. Он огорчён тем, что в этот раз не имеет такой возможности.

«К сожалению, этот год будет немного другим из-за ограничительных мер, которые мы должны соблюдать, чтобы избежать распространения вируса. В этом году мы будем в основном общаться посредством видеоконференций и удалённо поддерживать связь с нашими еврейскими и христианскими друзьями», - говорит он.

Карантинные меры продлятся в Бельгии как минимум до 3 мая, мечети будут пустовать, но имамы будут делать звукозаписи своих проповедей, чтобы на расстоянии передавать их прихожанам. «Мы попросили мусульманскую общину соблюдать правила самоизоляции, чтобы защищать от инфекции граждан, себя и нашу страну. Мы сейчас сложной ситуацией. Впервые мы будем отмечать Рамазан в таких условиях. Это печально. Люди не могут собираться, чтобы помолиться вместе. Но мы призываем правоверных и дальше следовать духу солидарности, который всегда был присущ священному месяцу Рамазан, а также помогать тем гражданам, которые в этом нуждаются», - сказал ректор Большой мечети Брюсселя Салах Эчаллауи.



От работающие в больницах бельгийских мусульман не ожидают строгого соблюдения правил поста. Они и так многим жертвуют, спасая от пандемии своих единоверцев и соотечественников, говорится в сообщении.



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