В Чехии ослабили карантин, жителям разрешено выезжать за границу
- Азия и мир, общество
- 13:09, 24 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - Правительство Чехии ослабило карантинные меры и разрешило гражданам свободно перемещаться по стране, сообщает Prague Morning со ссылкой на министра здравоохранения страны Адама Войтеха.
Также жителям можно выезжать за пределы страны.
В Чехии с 16 марта границы были закрыты на въезд иностранцев и на выезд граждан из страны. Покидать дома жители могли только для поездки на работу, для похода в продуктовый магазин или аптеку.