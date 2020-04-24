В Чехии ослабили карантин, жителям разрешено выезжать за границу

CentralAsia (CA) - Правительство Чехии ослабило карантинные меры и разрешило гражданам свободно перемещаться по стране, сообщает Prague Morning со ссылкой на министра здравоохранения страны Адама Войтеха.

Также жителям можно выезжать за пределы страны.



В Чехии с 16 марта границы были закрыты на въезд иностранцев и на выезд граждан из страны. Покидать дома жители могли только для поездки на работу, для похода в продуктовый магазин или аптеку.