[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Чехии ослабили карантин, жителям разрешено выезжать за границу

CentralAsia (CA) -  Правительство Чехии ослабило карантинные меры и разрешило гражданам свободно перемещаться по стране, сообщает Prague Morning со ссылкой на министра здравоохранения страны Адама Войтеха.

Также жителям можно выезжать за пределы страны.

В Чехии с 16 марта границы были закрыты на въезд иностранцев и на выезд граждан из страны. Покидать дома жители могли только для поездки на работу, для похода в продуктовый магазин или аптеку.

print
  • В России подтверждено 4774 новых случая коронавируса
  • В Монголии началась благотворительная акция в помощь Республики Бурятия
  • В Казахстане от коронавируса скончался 56-летний пациент


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com