В Петербурге задержали мигранта из Узбекистана, подозреваемого в убийстве соотечественника
- Узбекистан, происшествия
- 13:21, 24 апреля 2020
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CentralAsia (UZ) - В Петербурге задержали мигранта, подозреваемого в убийстве соотечественника. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Петербургу.
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства. По данному делу задержали 26-летнего гражданина Узбекистана.
Согласно следствию, 23 апреля в ремонтном боксе на территории гаражного кооператива в ходе ссоры мигрант ударил своего 35-летнего соотечественника ножом. В результате происшествия потерпевший скончался.
Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.