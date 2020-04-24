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  24 апреля 2020
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В Петербурге задержали мигранта из Узбекистана, подозреваемого в убийстве соотечественника
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  В Петербурге задержали мигранта, подозреваемого в убийстве соотечественника. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Петербургу.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства. По данному делу задержали 26-летнего гражданина Узбекистана.

Согласно следствию, 23 апреля в ремонтном боксе на территории гаражного кооператива в ходе ссоры мигрант ударил своего 35-летнего соотечественника ножом. В результате происшествия потерпевший скончался.

Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

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  • В Петербурге задержали мигранта из Узбекистана, подозреваемого в убийстве соотечественника
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