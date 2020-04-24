ВОЗ одобрила девять российских разработок вакцин против коронавируса

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения включила девять российских разработок вакцин против коронавируса в перечень перспективных, сообщает РИА Новости.

В их числе шесть препаратов, созданных в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», говорится в сообщении.

По последним данным оперативного штаба, в России количество инфицированных достигло 62 773 человек, 555 умерли. Темпы прироста числа заболевших снижаются: 21 апреля сообщалось о 5642 новых случаях, в среду — о 5236, в четверг выявлено 4774 новых пациента.